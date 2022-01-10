【神準分析師】張憶東：港股2022年是反彈市 財金猛人追蹤 07:30 2022/01/10 分享： 興業證券全球首席策略分析師張憶東接受訪談，直指互聯網股其實已變價值股，現在是收縮期，接下來只有跌深反彈的邏輯。此外，還談到港股可能的反彈幅度、買什麼股以及策略，這是他自己概括的主要的三個觀點。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 陳建仁 欄名 : 大師解讀 最新專欄文章 【年賺一倍 】基金經理陳金偉：一戰成名靠選股（全圖上載） 2022/01/03 【年賺一倍 】基金經理陳金偉：一戰成名靠選股（全圖上載） 【星級分析師 - 第3版】任澤平：港股2022年賺錢兩個要點（優選28隻股份） 2021/12/28 【星級分析師 - 第3版】任澤平：港股2022年賺錢兩個要點（優選28隻股份） 【方舟拆解】女股神為什麼頻密短炒？（第四版：圖表全部上載） 2021/12/13 【方舟拆解】女股神為什麼頻密短炒？（第四版：圖表全部上載） 【停投中資股】淡馬鍚在想什麼（第二版） 2021/11/16 【停投中資股】淡馬鍚在想什麼（第二版） 【特斯拉大股東】廖凱原：賺大錢需要這種思維（第２版) 2021/11/01 【特斯拉大股東】廖凱原：賺大錢需要這種思維（第２版) 共同富裕 恒生指數 反壟斷 香港指數 張憶東