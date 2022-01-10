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【神準分析師】張憶東：港股2022年是反彈市（第２版）

財金猛人追蹤 12:02 2022/01/10

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興業證券全球首席策略分析師張憶東接受訪問，直指互聯網股其實已變價值股，現在是收縮期，接下來只有跌深反彈的邏輯。此外，還談到港股可能的反彈幅度、買什麼股以及策略，這是他自己概括的主要的三個觀點。

...

撰文 : 陳建仁

欄名 : 大師解讀

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