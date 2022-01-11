【滙豐股價】滙豐22個月高位爭持 市場靜待鮑威爾今晚現身（第三版）

美國加息縮表預期新年後續升温，拉動滙豐 （00005） 節節向上，今早高見51.9元，再創22個月新高後高位整固。惟滙豐今年以來已升一成，短綫超買嚴重，市場先消化升幅，靜待美國聯儲局主席鮑威爾今晚出席連任提名國會聽證會，解說對息口及經濟前景最新預測。

滙豐早段高見51.9元後，高位阻力漸增，股價回落至最低51.35元；中銀香港 （02388） 及恒生 （00011） 同步高開後稍回。

鮑威爾提名聽證會安排於美國時間周二舉行，投資者聽待其對Omincron變種病毒肆虐下，通脹、就業及經濟前景的最新解說。美國10年國債息昨衝高至逾1.8%後，急回至1.76%以下。息口敏感銀行股連日勁升後，短綫技術超買嚴重，高位先行整固。

滙豐14天相對強弱指數（RSI）昨升至約82.7高位，為2016年9月以來最高水平，而80以上已可視為嚴重超買。筆者在今日見報專欄<透視中港美>文章「滙豐短綫超買 再上阻力漸增」已分析，滙豐股價已呈超買，短綫升勢料放緩，再大升或要待2月底業績公布帶來更多驚喜。滙豐今早升勢稍緩，RSI仍處約80邊緣，超買情況未見改善。

以今早高位計，滙豐今年以來短短6個交易日已累升11%。市場預期通脹迫使美國提前加息及縮表，英、歐全球主要央行加快貨幣政策正常化步伐，英、美大型銀行股新年開局全綫向好，滙豐股價只是在追落後。4大英國及美國銀行，新年過後同步勁升約一成或以上，當中美國富國銀行（美：WFC）升近一成半最勁，只有投資銀行收入比重最高的摩根大通稍落後。

滙豐股價在2020年2、3月開始急挫，關鍵是新冠疫情在英、美全球急擴散，防疫政策下全球封城重創經濟，英國銀行遂緊急叫停所有英國銀行派息，以保留更多現金放貸予當地企業及國民渡過難關。滙豐當時2019年末期息已除淨，突遭叫停派息引發股東強烈不滿，紛紛減持用腳投票。

當時滙豐在內的英美全球央行先後緊急減息至近零，加上疫情下銀行為貸款作大鉅預期壞帳撥備，致令股價不斷向下尋底。滙豐於2020年9月股價低至27.5元，其後季績稍勝預期，壞帳撥備持續回撥，加上2021年度恢復派發首季季息，第三季季績後恢復回購，支持滙豐股價反覆回升。

美英全球利率維持在近零水平，遏抑利息收入增長，一直是限制滙豐在內英美大型銀行升勢的主因。惟英倫銀行去年12月率先加息後，儲局最新會議紀錄......

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