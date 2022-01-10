【滙豐股價】滙豐22個月高現沽盤千人操 短綫極超買中綫未升完（第二版）

美國加息縮表預期續升温，拉動滙豐（00005）股價今早再升最多近3%，高見51.75元，為2020年3月初以來新高，有向爆疫被叫停派息前高位邁進之勢。惟滙豐今年以來升逾一成，短綫已現嚴超買訊號，午後高位更見沽盤千人操湧現。

滙豐午後股價續企高位，14天相對強弱指數（RSI）升至約82.5高位，而80以上已可視為嚴重超買。滙豐在52元高位，更見約1,100個散戶沽盤列陣，合共輪候沽售約360萬股滙豐，涉資近1.9億元，反映散戶高位獲利，蟹貨鬆綁意欲漸增。

以今早高位計，滙豐今年以來短短6個交易日已累升近11%，打入藍籌新年升幅榜第6位。市場預期通脹迫使美國提前加息及縮表，英、歐全球主要央行加快貨幣政策正常化步伐，英、美大型銀行股新年開局全綫向好，滙豐股價只是在追落後。在4大英國及美國銀行中，滙豐連同今早升幅，亦只是追上其他同業約一成升幅，惟獨明顯跑贏投資銀行收入比重最高的摩根大通。

滙豐今早高見51.75元，為2020年3月初以來高位。中午收報51.4元，仍升2.6%，半日成交維持在近16億元相對高水平。

滙豐股價在2020年2、3月開始急挫，關鍵是新冠疫情在英、美全球急擴散，防疫政策下全球封城重創經濟，英國銀行遂緊急叫停所有英國銀行派息，以保留更多現金放貸予當地企業及國民渡過難關。滙豐當時2019年末期息已除淨，突遭叫停派息引發股東強烈不滿，紛紛減持用腳投票。

當時滙豐在內的英美全球央行先後緊急減息至近零，加上疫情下銀行為貸款作大鉅預期壞帳撥備，致令股價不斷向下尋底。滙豐於2020年9月股價低至20.75元，其後季績稍勝預期，壞帳撥備持續回撥，加上2021年度恢復派發首季季息，第三季季績後恢復回購，支持滙豐股價反覆回升。

美英全球利率維持在近零水平，遏抑利息收入增長，一直是限制滙豐在內英美大型銀行升勢的主因。惟英倫銀行去年12月率先加息後，儲局最新會議紀錄......

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