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【阿里巴巴股價】阿里突破阻力高位爭持 向上還看哪個技術位?（第二版）

名家專區 18:50 2022/01/10

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阿里巴巴  （09988）  新年前試穿110元「鐵底」再遇支持，適逢股神長期拍檔芒格（Charlie Munger）申報去年第四季倍增阿里持倉曝光消息發酵，支持阿里股價連日勁彈。

阿里今日高位爭持，消化上周四、五兩日急彈12%的重大升幅。阿里今早最高曾見129.5元，收報127.6元，跌近1%，表現為ATMXJ中最差。阿里向上暫以逐步下移的50天綫為初步阻力，再上有望回補11月中的大型下跌裂口。

阿里上周五大升逾6%，以全日高位128.8元收市，已明顯升越12月反彈高位126.7元，短綫技術走勢有好轉迹象。阿里今早高位計，相對現約處132.7元的50天綫，只差不足3%。50天綫正以每日約0.7元速度下移，最快下周初回落至約130元關附近。

若阿里有力衝越50天綫關鍵阻力位再上，短有望向上回補11月19日裂口急跌，圖表上遺留的大型下跌裂口。裂口底在142.2元，裂口頂則為155.3元。

以新年前即市低位109.2元計，阿里短短數日升幅已逾18%。阿里巴巴新年後強反彈升勢，催化劑為股神巴菲特長期拍擋芒格（Charlie Munger）向美國證監會提交的季度申報顯示，於2021年底持有60.2萬股美股ADS，相對9月底時持倉約30.2萬股，按季增加近一倍。以阿里ADS第四季平均價約145.6美元計，增持涉資逾7,400萬美元。

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欄名 : 大市拆局

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