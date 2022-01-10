【強勢破頂】旺旺半年升逾5成 蔡衍明憑3招穩坐台灣首富寶座 財金猛人追蹤 13:57 2022/01/10 分享： 「東山飄雨西山晴」，中國股市科網盛世不再，傳統經濟股卻乘勢興起。繼「賣水的農夫」鍾睒睒成為內地首富，「賣米菓飲料」的旺旺 （00151） 蔡衍明也晉身為台灣首富。旺旺股價今早破頂，旺旺有何賣點令蔡衍明可坐穩首富？ ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 投資學堂 相關文章 專訪基金教父雷賢達 港股翻身有望 授長綫投資心法 今日 專訪基金教父雷賢達 港股翻身有望 授長綫投資心法 你可能感興趣 專訪基金教父雷賢達 港股翻身有望 授長綫投資心法 今日 00:01 專訪基金教父雷賢達 港股翻身有望 授長綫投資心法 最新專欄文章 【晚市無堂食】通關無望又無晚膳 日清安藤清隆祭出加價殺手鐧谷增長（第二版） 2022/01/06 【晚市無堂食】通關無望又無晚膳 日清安藤清隆祭出加價殺手鐧谷增長（第二版） 【契媽股】連日狠掟京東拼多多 Cathie Wood勇接騰訊貨勁掃「東南亞電商王」（第三版） 2022/01/05 【契媽股】連日狠掟京東拼多多 Cathie Wood勇接騰訊貨勁掃「東南亞電商王」（第三版） 【恒大危機】雨潤破產重組股價重生 祝義材續掌實權 恒大許家印可效法？（第二版） 2022/01/05 【恒大危機】雨潤破產重組股價重生 祝義材續掌實權 恒大許家印可效法？（第二版） 【摩笛高奏】泡泡瑪特王寧食正迪士尼發燒「潮玩」 大摩料未來30日8成機會升（第二版） 2022/01/04 【摩笛高奏】泡泡瑪特王寧食正迪士尼發燒「潮玩」 大摩料未來30日8成機會升（第二版） 【國家監管】劉富兵「術數」分析唔科學？ 內地證監責罰國盛證券 2021/12/31 【國家監管】劉富兵「術數」分析唔科學？ 內地證監責罰國盛證券 中國旺旺（00151） 營收 傳統經濟股 經濟