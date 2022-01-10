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【強勢破頂】旺旺半年升逾5成 蔡衍明憑3招穩坐台灣首富寶座

財金猛人追蹤 13:57 2022/01/10

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「東山飄雨西山晴」，中國股市科網盛世不再，傳統經濟股卻乘勢興起。繼「賣水的農夫」鍾睒睒成為內地首富，「賣米菓飲料」的旺旺 （00151） 蔡衍明也晉身為台灣首富。旺旺股價今早破頂，旺旺有何賣點令蔡衍明可坐穩首富？

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

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