【2022策略】內銀盈利見增長 「讓利」影響微 研究報告 15:30 2022/01/10 分享： 港股近日喘定，內銀股亦走高，其中郵儲行 （01658） 更創52周新高（按除淨價計）。內銀股隨大市轉強，建銀國際亦好看的內銀的前景。該行指出，行業的盈利可見性是不確定時期的優點，又指，內地當局要內銀「讓利」的政策，對行業的收益影響有限。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【2022經濟展望】盤點全球經濟風險 2022/01/07 【2022經濟展望】盤點全球經濟風險 【港股1月策略】港股「春季躁動」光大證券薦3大主題（附推薦股名單） 2022/01/07 【港股1月策略】港股「春季躁動」光大證券薦3大主題（附推薦股名單） 【磨底期】內房銷售仍弱 首季迎美元債到期高峰（第二版） 2022/01/06 【磨底期】內房銷售仍弱 首季迎美元債到期高峰（第二版） 【AI第一股】翻倍啓示 臨戰AI大時代 2022/01/05 【AI第一股】翻倍啓示 臨戰AI大時代 【2022翻身股】科網股跑輸有因 2022迎價值回歸（第二版） 2022/01/05 【2022翻身股】科網股跑輸有因 2022迎價值回歸（第二版） 銀行 經濟 港股