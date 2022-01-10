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【2022策略】內銀盈利見增長 「讓利」影響微

研究報告 15:30 2022/01/10

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港股近日喘定，內銀股亦走高，其中郵儲行 （01658） 更創52周新高（按除淨價計）。內銀股隨大市轉強，建銀國際亦好看的內銀的前景。該行指出，行業的盈利可見性是不確定時期的優點，又指，內地當局要內銀「讓利」的政策，對行業的收益影響有限。

...

欄名 : 大行有路捉

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