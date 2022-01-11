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【美股反覆】外資大行可吼 中概股勿沾

財金猛人追蹤 10:50 2022/01/11

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美股反覆，道指高低位波幅逾500點，加息憂慮下，恐美股反覆難免。

第二階段的「收水期」

市場對聯儲局最快於3月加息的舉動眾說紛紜，股市就先被震散。對於加息步伐會否加快，筆者認為最終決策還是要視乎美國的通貨膨脹程度，以及該國就業狀況而定。參考上一輪的經驗，當局的貨幣政策正常化節奏大致可分為：縮減買債規模（taper）討論與落地，然後加息討論與落地，再者是縮表討論與落地，而目前就處於第二階段。

無可否認，市場受加息憂慮的情緒籠罩，惟筆者就覺得有點過慮。根據前4輪加息經驗，受資金面收緊影響，加息後美股有不同程度下跌，但亦只是一時，資金亦慢慢流回股市。加上，儲局理事夸爾斯（Randal Quarles）於2021年12月底卸任，而副主席克拉里達（Richard Clarida）的任期將於2022年1月結束，所以美聯儲理事會仍有空缺席位有待美國總統拜登敲定。在這個形勢之下，聯儲局的內部勢力有機會出現變化，甚至可能影響未來的加息路徑。

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欄名 : 笑看峰雲

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