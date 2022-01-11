美股料反覆　外資大行可吼 中概股勿沾

美股三大指數在2022年開局首個星期見紅，或多或少令不少投資者感到失望。上周市況除了受累美國聯儲局「鷹派」言論，2021年最後一次的非農就業增幅數據亦爆冷遠遜預期，打擊股民揸貨的信心，故先沽為上。

...