美股料反覆 外資大行可吼 中概股勿沾 財金猛人追蹤 07:14 2022/01/11 分享： 美股三大指數在2022年開局首個星期見紅，或多或少令不少投資者感到失望。上周市況除了受累美國聯儲局「鷹派」言論，2021年最後一次的非農就業增幅數據亦爆冷遠遜預期，打擊股民揸貨的信心，故先沽為上。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 笑看峰雲 最新專欄文章 元宇宙概念當炒 併購潮帶動板塊向好 2022/01/04 元宇宙概念當炒 併購潮帶動板塊向好 年底波動期 2022年從知難行易說起 2021/12/29 年底波動期 2022年從知難行易說起 【渾水新作】年尾揾快錢 狙擊貝殼找房 2021/12/21 【渾水新作】年尾揾快錢 狙擊貝殼找房 【聖誕甜股】跨年行情心水之選 2021/12/14 【聖誕甜股】跨年行情心水之選 美股市況波動大 科技零售股超賣可分批入 2021/12/07 美股市況波動大 科技零售股超賣可分批入 遜於預期 中國概念股 花旗銀行 貨幣政策 指數 加息 縮表 美國聯儲局 標準普爾500指數 通脹