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疫情升溫銀行估價保守 置業風險不得不防

名家專區 09:00 2022/01/11

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疫情下樓市降溫，再加上銀行按揭估價轉趨保守，本報追踪的10個屋苑40個單位近8成單位估價下跌，短期二手交投有機會進一步放緩，而準買家入市前宜預留額外資金作準備，避免出現估價不足風險。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 樓市分析

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