疫情升溫銀行估價保守 置業風險不得不防 名家專區 09:00 2022/01/11 分享： 疫情下樓市降溫，再加上銀行按揭估價轉趨保守，本報追踪的10個屋苑40個單位近8成單位估價下跌，短期二手交投有機會進一步放緩，而準買家入市前宜預留額外資金作準備，避免出現估價不足風險。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 唐榮 欄名 : 樓市分析 相關文章 銀行不做納米樓按揭 雷聲大雨點小 2022/01/04 銀行不做納米樓按揭 雷聲大雨點小 漸進式按揭 有辣有唔辣 2022/01/05 漸進式按揭 有辣有唔辣 你可能感興趣 銀行不做納米樓按揭 雷聲大雨點小 16:52 2022/01/04 銀行不做納米樓按揭 雷聲大雨點小 漸進式按揭 有辣有唔辣 15:33 2022/01/05 漸進式按揭 有辣有唔辣 最新專欄文章 政府撤辣細價車位受捧 2022/01/10 政府撤辣細價車位受捧 新冠疫情持續困擾投資市場 2022/01/06 新冠疫情持續困擾投資市場 漸進式按揭 有辣有唔辣 2022/01/05 漸進式按揭 有辣有唔辣 銀行不做納米樓按揭 雷聲大雨點小 2022/01/04 銀行不做納米樓按揭 雷聲大雨點小 企業擴充步伐慢 商廈租賃回暖僅幻象？ 2022/01/03 企業擴充步伐慢 商廈租賃回暖僅幻象？ 樓價 估價 現金回贈 銀行 二手市場