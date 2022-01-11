斬「柴」也可發達 名家專區 2022/01/11 分享： 都2022年了，有哪家會買柴燒，斬柴竟也可發達？是，但此「柴」是「Wood」；斬，是沽空。沽空「女巴菲特」Wood的基金Ark，就可以不發達也有餐晏。 不廢話，看圖。 由2022年初至今，Wood的Ark ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 石鏡泉 欄名 : 選股情報 相關文章 5天成交平均綫看市 今日 5天成交平均綫看市 你可能感興趣 5天成交平均綫看市 今日 01:00 5天成交平均綫看市 最新專欄文章 選股情報 - 5天成交平均綫看市 今日 5天成交平均綫看市 選股情報 - 唔想撈與無得撈 2022/01/07 唔想撈與無得撈 選股情報 - 中海外19.5元吸納 2022/01/07 中海外19.5元吸納 選股情報 - 電訊股全回A 2022/01/06 電訊股全回A 選股情報 - 建行5.5元買入 2022/01/06 建行5.5元買入 經濟 股票 基金 超市 ETF Zoom 巴菲特 雙頂 Uber Nova