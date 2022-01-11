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斬「柴」也可發達

名家專區 2022/01/11

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都2022年了，有哪家會買柴燒，斬柴竟也可發達？是，但此「柴」是「Wood」；斬，是沽空。沽空「女巴菲特」Wood的基金Ark，就可以不發達也有餐晏。

不廢話，看圖。

由2022年初至今，Wood的Ark

...

撰文 : 石鏡泉

欄名 : 選股情報

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