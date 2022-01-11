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5天成交平均綫看市

名家專區 2022/01/11

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【一周前瞻及異動股】「成交走在股價之前」，大市走勢及異動股，都可參照成交量及OBV，預估走勢，因價、量的升與跌，互有關聯。昨午筆者為投資者前瞻大市及捕捉異動股時，再添了「5天成交量移動平均綫」這項工具

...

撰文 : 石鏡泉

欄名 : 選股情報

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