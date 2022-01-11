5天成交平均綫看市 名家專區 2022/01/11 分享： 【一周前瞻及異動股】「成交走在股價之前」，大市走勢及異動股，都可參照成交量及OBV，預估走勢，因價、量的升與跌，互有關聯。昨午筆者為投資者前瞻大市及捕捉異動股時，再添了「5天成交量移動平均綫」這項工具 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 石鏡泉 欄名 : 選股情報 相關文章 斬「柴」也可發達 今日 斬「柴」也可發達 你可能感興趣 斬「柴」也可發達 今日 01:00 斬「柴」也可發達 最新專欄文章 選股情報 - 斬「柴」也可發達 今日 斬「柴」也可發達 選股情報 - 唔想撈與無得撈 2022/01/07 唔想撈與無得撈 選股情報 - 中海外19.5元吸納 2022/01/07 中海外19.5元吸納 選股情報 - 電訊股全回A 2022/01/06 電訊股全回A 選股情報 - 建行5.5元買入 2022/01/06 建行5.5元買入 股票 見底 異動股 港股 滙豐控股（00005） 吉利汽車（00175） 敏實集團（00425） 中國中藥（00570） 騰訊控股（00700） 華潤電力（00836）