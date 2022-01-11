普徠仕Murray：2022年十大投資要點 名家專區 2022/01/11 分享： 普徠仕（T. Rowe Price）多元資產部門資本市場策略師Tim Murray強調，有10個關鍵市場主題，將於2022年繼續影響金融市場，值得投資者繼續關注。 1.盈利重於一切 盡管面對貨幣和財政刺激 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : Tim Murray 普徠仕（T. Rowe Price）多元資產部門資本市場策略師 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 瑞銀汪濤：中國次季GDP明顯反彈 2022/01/07 瑞銀汪濤：中國次季GDP明顯反彈 專訪 - 光銀林樵基：內房違約 陸續有來 2022/01/06 光銀林樵基：內房違約 陸續有來 施羅德Keith Wade：環球增長動力放緩 2022/01/05 施羅德Keith Wade：環球增長動力放緩 木星資管Arevalo：新興市場債券吸引 2022/01/04 木星資管Arevalo：新興市場債券吸引 中信劉建民：股市商品備受關注 2021/12/31 中信劉建民：股市商品備受關注 中國 經濟 美國 美元 通脹 股票 貨幣政策 期貨 債券 加息