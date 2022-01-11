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普徠仕Murray：2022年十大投資要點

名家專區 2022/01/11

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普徠仕（T. Rowe Price）多元資產部門資本市場策略師Tim Murray強調，有10個關鍵市場主題，將於2022年繼續影響金融市場，值得投資者繼續關注。

1.盈利重於一切

盡管面對貨幣和財政刺激

...

撰文 : Tim Murray 普徠仕（T. Rowe Price）多元資產部門資本市場策略師

欄名 : 名家觀點

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