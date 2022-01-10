美抗疫「躺平」 儲局放心收水 國際 22:39 2022/01/10 分享： 新冠病毒疫情的消息，持續佔據新聞版面，按世界衛生組織（WHO）統計，截至1月2日的7日內，環球新增950萬宗確診，較對上一周急升71%，種種疫苗或疫情相關限制措施搶盡注意力，惟觀乎聯儲局12月議息會議紀錄，局方反應意外淡定。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 美抗疫「躺平」 儲局放心收水 今日 美抗疫「躺平」 儲局放心收水 糧食價格升不停 卻恐高處未算高 2022/01/09 糧食價格升不停 卻恐高處未算高 創新、騙局只差一綫 難分真與假 2022/01/06 創新、騙局只差一綫 難分真與假 洋品牌遭抵制之際 國貨能否取而代之？ 2022/01/07 洋品牌遭抵制之際 國貨能否取而代之？ 遏止疫情最大功臣 第一針新冠疫苗由來 2022/01/07 遏止疫情最大功臣 第一針新冠疫苗由來 你可能感興趣 美抗疫「躺平」 儲局放心收水 今日 22:39 美抗疫「躺平」 儲局放心收水 糧食價格升不停 卻恐高處未算高 22:21 2022/01/09 糧食價格升不停 卻恐高處未算高 創新、騙局只差一綫 難分真與假 22:08 2022/01/06 創新、騙局只差一綫 難分真與假 最新專欄文章 國金札記 - 糧價升不停 高處未算高 今日 糧價升不停 高處未算高 糧食價格升不停 卻恐高處未算高 2022/01/09 糧食價格升不停 卻恐高處未算高 國金札記 - 科技欺詐迷惑公眾 矽谷文化「加持」 2022/01/07 科技欺詐迷惑公眾 矽谷文化「加持」 國金札記 - 美歐紛縮隔離期 抗疫計劃邁新一章 2022/01/06 美歐紛縮隔離期 抗疫計劃邁新一章 國金札記 - 歐美無意收緊防疫 住院死亡率屬關鍵 2022/01/05 歐美無意收緊防疫 住院死亡率屬關鍵 疫情 貨幣政策 經濟 美股 疫苗 加息 縮表 美國聯儲局 美國