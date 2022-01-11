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名家專區 2022/01/11

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恒指周一再升253點，收報23746點。若以去年12月20日23145點與今年1月6日低位22709點作為兩個低位，頸綫是今年1月3日高位23605點，上望空間460點至896點，即是量度升幅可看

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撰文 : 梁耀康

欄名 : 交易講場

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