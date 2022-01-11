小雙底下出擊部署 名家專區 2022/01/11 分享： 恒指周一再升253點，收報23746點。若以去年12月20日23145點與今年1月6日低位22709點作為兩個低位，頸綫是今年1月3日高位23605點，上望空間460點至896點，即是量度升幅可看 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 梁耀康 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 阿里美股期權 陷「狂賭之淵」？ 2022/01/10 阿里美股期權 陷「狂賭之淵」？ 交易講場 - Omicron傳播力強 威脅內地經濟消費 2022/01/08 Omicron傳播力強 威脅內地經濟消費 交易講場 - 提早加息嚇壞人 2022/01/07 提早加息嚇壞人 交易講場 - 多重衝擊 港股恐再尋底 2022/01/06 多重衝擊 港股恐再尋底 交易講場 - 港股等方向 個股尋機會 2022/01/05 港股等方向 個股尋機會 港股 股票 止蝕 板塊 中興通訊（00763） 雙底 華潤置地（01109） 中國海外 中國海外發展（00688） 中國聯塑（02128）