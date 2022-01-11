Omicron來勢洶無阻儲局更鷹派 名家專區 2022/01/11 分享： 新冠疫情的消息，持續佔據新聞版面，按世界衞生組織（WHO）統計，截至1月2日的7日內，環球新增950萬宗確診，較對上一周急升71%，種種疫苗或疫情相關限制措施搶盡注意力。惟觀乎聯儲局去年12月議息會議 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 美抗疫「躺平」 儲局放心收水 2022/01/10 美抗疫「躺平」 儲局放心收水 國金札記 - 糧價升不停 高處未算高 2022/01/10 糧價升不停 高處未算高 糧食價格升不停 卻恐高處未算高 2022/01/09 糧食價格升不停 卻恐高處未算高 國金札記 - 科技欺詐迷惑公眾 矽谷文化「加持」 2022/01/07 科技欺詐迷惑公眾 矽谷文化「加持」 國金札記 - 美歐紛縮隔離期 抗疫計劃邁新一章 2022/01/06 美歐紛縮隔離期 抗疫計劃邁新一章 疫情 美國 通脹 貨幣政策 加息 縮表 新冠肺炎疫情 新冠肺炎