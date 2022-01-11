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Omicron來勢洶無阻儲局更鷹派

名家專區 2022/01/11

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新冠疫情的消息，持續佔據新聞版面，按世界衞生組織（WHO）統計，截至1月2日的7日內，環球新增950萬宗確診，較對上一周急升71%，種種疫苗或疫情相關限制措施搶盡注意力。惟觀乎聯儲局去年12月議息會議

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撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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