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預算案下月出台 會否再派消費券？

名家專區 2022/01/11

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財爺陳茂波新一份預算案，2月23日出台，在立法會擁有7席的經民聯突然出招，要求派1萬元消費券。據知，另一同樣代表商界的自由黨，也正打算提出派5千至1萬元的消費券。

庫房水緊 再派數千元或有可能

其實，最先

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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