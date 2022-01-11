預算案下月出台 會否再派消費券？

財爺陳茂波新一份預算案，2月23日出台，在立法會擁有7席的經民聯突然出招，要求派1萬元消費券。據知，另一同樣代表商界的自由黨，也正打算提出派5千至1萬元的消費券。

庫房水緊 再派數千元或有可能

其實，最先

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