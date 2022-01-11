預算案下月出台 會否再派消費券？ 名家專區 2022/01/11 分享： 財爺陳茂波新一份預算案，2月23日出台，在立法會擁有7席的經民聯突然出招，要求派1萬元消費券。據知，另一同樣代表商界的自由黨，也正打算提出派5千至1萬元的消費券。 庫房水緊 再派數千元或有可能 其實，最先 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 特首選戰延開打 最快月底有眉目 2022/01/10 特首選戰延開打 最快月底有眉目 有政戲 - 林鄭點名徐英偉 背後有何考量 2022/01/07 林鄭點名徐英偉 背後有何考量 有政戲 - 夏寶龍南下 中央為立會工作定位 2022/01/06 夏寶龍南下 中央為立會工作定位 有政戲 - 林鄭下周公布改組 預告連任政綱？ 2022/01/05 林鄭下周公布改組 預告連任政綱？ 有政戲 - 立會「學校式管理」 設12正副班長行長 2022/01/04 立會「學校式管理」 設12正副班長行長 香港 立法會 陳茂波 電子消費券 小店 辭職 八達通 街市 經民聯 特首選舉