內房股誰可跑出? 名家專區 02:30 2022/01/11 分享： 在聯儲局可能提早加息和縮表收水的陰霾下，美股周初承接上周尾市的跌勢繼續有沽壓，歐股亦跟跌，不過，同日較早時，中港股市均略為反彈，恒指續回升1%至二萬三千七百點，上證指數則升十四點再次逼近三千六百點。中 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 「大哥股」持續回購有理! 2022/01/07 「大哥股」持續回購有理! 投資坐標 - 2022年首選招商局商業房託 2022/01/05 2022年首選招商局商業房託 投資坐標 - 接近十厘息的「候選好股」! 2022/01/04 接近十厘息的「候選好股」! 投資坐標 - 智能供電全球所需! 2021/12/31 智能供電全球所需! 投資坐標 - 家居零售高息 有心有力! 2021/12/29 家居零售高息 有心有力! 東岳集團（00189） 招商局商業房託（01503） 龍湖集團（00960） 紫金礦業（02899） A股 收集 金價 黃金 分拆 貨幣政策