在聯儲局可能提早加息和縮表收水的陰霾下，美股周初承接上周尾市的跌勢繼續有沽壓，歐股亦跟跌，不過，同日較早時，中港股市均略為反彈，恒指續回升1%至二萬三千七百點，上證指數則升十四點再次逼近三千六百點。中

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