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【阿里巴巴股價】阿里新年後遭11券商集體削目標 限制股價表現?（第二版）

名家專區 16:38 2022/01/11

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阿里巴巴 （09988） 上周連日發酵股神長期拍擋芒格（Charlie Munger）加倍押注消息，新年首周累升逾8%。惟阿里股價本周初連日回調，今早最多跌近3%，連續第2日明顯跑輸大市。過去數日大行分析員集體下調阿里目標價，或為削弱投資情緒的關鍵之一。

筆者統計在過去4個交易日，最少有11家券商下調阿里目標價，部份大行下調幅度達一成半至近兩成，或削弱投資者追入阿里的誘因。惟只要細看券商下調詳情及報告內容，便不難發現券商幾乎一面倒繼續看好阿里投資前景，「狠削」目標只是由於過去目標價過份進取，阿里經上季股價大跌後，現時看來已高得不切實際。下調目標只是貼近股價近況的新一年指定動作，與轉軚看淡沾不上邊。

阿里今早以125元低開2%，早段低見123.9元，跌近3%，連續第2個交易日跑輸大市。阿里收報125.6元，仍跌1.6%，相對恒指全日微跌7點。

先看券商下調阿里目標，當中以此前最樂觀的中資券商下調幅度最大，原目標價同200元以上的中國證券金融、國盛證券、安信證券及招商國際同削阿里目標，又以中國證券金融大削目標價48元，降幅達19%最狠；外資行中，則以摩根大通由原目標205元，大削15%至175元幅度最大。

但細看之下，11家券商下調後的目標價，大都在170至180元以上，並維持「買入」或「跑贏大市」的投資評級；唯一維持「大市同步」評級的券商貝爾斯登，下調後目標價......

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欄名 : 大市拆局

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