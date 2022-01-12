【阿里巴巴股價】阿里股價急彈6%愈升愈有 試穿50天綫短綫目標何在?（第四版）

阿里巴巴 （09988） 新年首周累升逾8%後，經兩日整固再展強勢。阿里今日勁彈近6%，明顯衝越50天綫再上。先不論阿里新一年是否已成功翻盤重拾升軌，若上次10月初築底強反彈走勢重演，短綫升勢相信有餘未盡。

阿里收報133元，升5.9%。阿里50天綫現處約131.4元，今日收市價已明顯高於此短綫主要阻力，再上暫以回補去年11月19日裂口急跌，圖表上遺留的大型下跌裂口為下一目標。裂口底在142.2元，裂口頂則為155.3元。

今日高位133.1元，相對去年底紀錄低位109.2元，短短半個月已急彈22%。惟相對阿里去年10月初由約132元低位反彈，直衝上近180元關才觸頂回落，短短10個交易日急彈最多逾三成半。若上次強反彈走勢重演，阿里股價短綫升勢也許有餘未盡。

阿里股價本周初連日回調，關鍵之一是過數日大行分析員集體下調阿里目標價，稍為削弱投資情緒。

筆者統計在過去4個交易日，最少有11家券商下調阿里目標價，部份大行下調幅度達一成半至近兩成，或削弱投資者追入阿里的誘因。惟只要細看券商下調詳情及報告內容，便不難發現券商幾乎一面倒繼續看好阿里投資前景，「狠削」目標只是由於過去目標價過份進取，阿里經上季股價大跌後，現時看來已高得不切實際。下調目標或可視為貼近股價近況的新一年指定動作，與轉軚看淡沾不上邊。

券商下調阿里目標，當中以此前最樂觀的中資券商下調幅度最大，原目標價同200元以上的中國證券金融、國盛證券、安信證券及招商國際同削阿里目標，又以中國證券金融大削目標價48元，降幅達19%最狠；外資行中，則以摩根大通由原目標205元，大削15%至175元幅度最大。

但細看之下，11家券商下調後的目標價，大都在170至180元以上，並維持「買入」或「跑贏大市」的投資評級；唯一維持「大市同步」評級的券商貝爾斯登，下調後目標價......

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