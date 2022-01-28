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【騰訊700追蹤】一文追蹤名家及券商對騰訊控股看法（最新：傳騰訊私有化鬥魚）

財金猛人追蹤 14:10 2022/01/28

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受惠美國聯儲局鮑威爾在周二晚上的國會聽證會上，未有就加息次數及縮表時間作更激進表述，大市氣氛明顯向好，港股新經濟股強力反彈。自低位持續騰訊控股 （00700） 近期動作頻頻，減持京東 （09618） 及SEA（美：SE）的行動，獲市場看好為釋放投資收益價值之舉，2022年「價值回歸」有望成為騰訊主軸。

本欄會在本月內不斷更新，令讀者可一文盡覽在多間券商觀點下，騰訊控股前景預期，以及買賣時機。欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 騰訊700追蹤

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