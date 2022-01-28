【騰訊700追蹤】一文追蹤名家及券商對騰訊控股看法（最新：傳騰訊私有化鬥魚）

受惠美國聯儲局鮑威爾在周二晚上的國會聽證會上，未有就加息次數及縮表時間作更激進表述，大市氣氛明顯向好，港股新經濟股強力反彈。自低位持續騰訊控股 （00700） 近期動作頻頻，減持京東 （09618） 及SEA（美：SE）的行動，獲市場看好為釋放投資收益價值之舉，2022年「價值回歸」有望成為騰訊主軸。

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