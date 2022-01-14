【冬奧機遇】冬奧受惠股一文看清（不斷更新）

北京冬奧2月初舉行，距離開幕不足1個月，服裝品牌及贊助商北京冬奧的合作夥伴，一同受惠於冬季產業，本篇聚焦看清冬奧大少事。今屆北京冬季奧運將於2月4日至20日，一連19日內舉行15項運動，包括受矚目的花樣滑冰、冰壺及滑雪項目等。

中國繼2015年成功申辦冬奧會以來，中國冰雪旅遊人數增長，數據顯示，2020年至2021年中國冰雪冰雪旅遊人數約2.3億人次。隨國策推動、網上平台宣傳推廣及冰雪周邊行業相繼完善，整體來看中國冰雪產業景氣度持續攀升。

山西證券研究數據顯示，冰雪旅游較國內常態旅游人均消費1.87倍，冰雪旅游拉動內需能力突出。在需求結構方面，冰雪旅游更傾向於周邊游、家庭游、自駕游和定制游。有關更外國內冰雪旅游資訊，詳見：【下一頁】

以下8家與北京冬奥组委官方合作夥伴，點擊放大圖：

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