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【技術突破】最多大行首選的藍籌科技股

研究報告 14:06 2022/01/12

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恒生指數已連續兩日企在「小雙底」頸綫之上，發出利好訊號，想出擊追入的話，可參考大行推薦的首選股，當中，2022年首選股「票王」兼恒指權重股─騰訊 （00700） 呈技術突破，短綫走勢轉佳。

總結9間大行（中金、建銀國際、滙豐環球、瑞銀、星展銀行、摩根士丹利、花旗集團、交銀國際、招銀國際）2022年首選股，最多大行推薦的3大「票王」是騰訊 （00700） 、友邦保險 （01299） 、碧桂園服務 （06098） ，皆分別獲5間大行列入2022年首選股名單 （見附圖）。

而該3大「票王」當中，騰訊昨日升破自去年11月中旬起引伸的「下降通道」頂（見附圖），短綫技術走勢轉佳，倘短期企穩該「下降通道」頂之上，有望擺脫弱勢。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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