內銀憧憬寬鬆 升勢不輸滙豐

新年過後市場熱炒美國提前加息，滙豐（00005）股價連日創22個月新高，帶領一眾本地銀行股同步炒上。大家可能未有注意到，與外圍息口關係不大的主要內銀股，新年過後表現同樣亮麗，但升市邏輯剛好相反，是憧憬

...