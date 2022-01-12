內銀憧憬寬鬆 升勢不輸滙豐 名家專區 2022/01/12 分享： 新年過後市場熱炒美國提前加息，滙豐（00005）股價連日創22個月新高，帶領一眾本地銀行股同步炒上。大家可能未有注意到，與外圍息口關係不大的主要內銀股，新年過後表現同樣亮麗，但升市邏輯剛好相反，是憧憬 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 滙豐短綫超買 再上阻力漸增 2022/01/11 滙豐短綫超買 再上阻力漸增 透視中港美 - 港股見起色 加息拖後腿 2022/01/10 港股見起色 加息拖後腿 透視中港美 - 重磅藍籌齊彈 外資重臨先兆？ 2022/01/08 重磅藍籌齊彈 外資重臨先兆？ 透視中港美 - 阿里突破短綫阻力 2022/01/08 阿里突破短綫阻力 透視中港美 - 千億回購接力 中移動續上闖 2022/01/07 千億回購接力 中移動續上闖 銀行 GDP 派息 LPR 滙豐控股（00005） 建設銀行（00939） 郵儲銀行（01658） 中銀香港（02388） 交通銀行（03328） 招商銀行（03968）