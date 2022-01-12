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內銀憧憬寬鬆 升勢不輸滙豐

名家專區 2022/01/12

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新年過後市場熱炒美國提前加息，滙豐（00005）股價連日創22個月新高，帶領一眾本地銀行股同步炒上。大家可能未有注意到，與外圍息口關係不大的主要內銀股，新年過後表現同樣亮麗，但升市邏輯剛好相反，是憧憬

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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銀行 GDP 派息 LPR 滙豐控股（00005） 建設銀行（00939） 郵儲銀行（01658） 中銀香港（02388） 交通銀行（03328） 招商銀行（03968）

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