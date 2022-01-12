【「午市閒談」推介股】昨日在午市閒談推介了中興通訊（00763）。

業務類別：資訊科技器材（IT Hardware）

主要業務：主要在中國從事設計、開發、生產、分銷及安裝各種電信設備。

業績表現：按照中國會

...