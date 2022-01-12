中興22.5元買入 名家專區 2022/01/12 分享： 【「午市閒談」推介股】昨日在午市閒談推介了中興通訊（00763）。 業務類別：資訊科技器材（IT Hardware） 主要業務：主要在中國從事設計、開發、生產、分銷及安裝各種電信設備。 業績表現：按照中國會 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 石鏡泉 欄名 : 選股情報 相關文章 「斬柴」可發達原因 今日 「斬柴」可發達原因 你可能感興趣 「斬柴」可發達原因 今日 01:00 「斬柴」可發達原因 最新專欄文章 選股情報 - 「斬柴」可發達原因 今日 「斬柴」可發達原因 選股情報 - 5天成交平均綫看市 2022/01/11 5天成交平均綫看市 選股情報 - 斬「柴」也可發達 2022/01/11 斬「柴」也可發達 選股情報 - 唔想撈與無得撈 2022/01/07 唔想撈與無得撈 選股情報 - 中海外19.5元吸納 2022/01/07 中海外19.5元吸納 中國 買入 中興通訊（00763） 人民幣 銀行