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中興22.5元買入

名家專區 2022/01/12

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【「午市閒談」推介股】昨日在午市閒談推介了中興通訊（00763）。

業務類別：資訊科技器材（IT Hardware）

主要業務：主要在中國從事設計、開發、生產、分銷及安裝各種電信設備。

業績表現：按照中國會

...

撰文 : 石鏡泉

欄名 : 選股情報

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