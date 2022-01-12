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「斬柴」可發達原因

名家專區 2022/01/12

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昨文謂「斬柴」（沽空女股神Wood的基金）也可發達，原因今日講。

其實這個原因筆者已在2021年11月19日文《美債息後向》和2022年1月4日文《A Tale of Two央行：2022年版（一）》講

...

撰文 : 石鏡泉

欄名 : 選股情報

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