「斬柴」可發達原因 名家專區 2022/01/12 分享： 昨文謂「斬柴」（沽空女股神Wood的基金）也可發達，原因今日講。 其實這個原因筆者已在2021年11月19日文《美債息後向》和2022年1月4日文《A Tale of Two央行：2022年版（一）》講 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 石鏡泉 欄名 : 選股情報 相關文章 中興22.5元買入 今日 中興22.5元買入 你可能感興趣 中興22.5元買入 今日 01:00 中興22.5元買入 最新專欄文章 選股情報 - 中興22.5元買入 今日 中興22.5元買入 選股情報 - 5天成交平均綫看市 2022/01/11 5天成交平均綫看市 選股情報 - 斬「柴」也可發達 2022/01/11 斬「柴」也可發達 選股情報 - 唔想撈與無得撈 2022/01/07 唔想撈與無得撈 選股情報 - 中海外19.5元吸納 2022/01/07 中海外19.5元吸納 中國 美國 銀行 金融 貨幣政策 減息 加息 民主黨 嗶哩嗶哩—SW（09626） 年金