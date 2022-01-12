木星資管：央行面臨政策失誤風險 名家專區 2022/01/12 分享： 通脹上升施予央行較預期提早加息的壓力。木星資產管理債券策略主管Ariel Bezalel表示，全球經濟增長在2022年面臨一連串不利因素。 通脹為消費者帶來壓力 目前通脹持續上升，但對於消費者而言，我們堅 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : Ariel Bezalel 木星資產管理債券策略主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 普徠仕Murray：2022年十大投資要點 2022/01/11 普徠仕Murray：2022年十大投資要點 瑞銀汪濤：中國次季GDP明顯反彈 2022/01/07 瑞銀汪濤：中國次季GDP明顯反彈 專訪 - 光銀林樵基：內房違約 陸續有來 2022/01/06 光銀林樵基：內房違約 陸續有來 施羅德Keith Wade：環球增長動力放緩 2022/01/05 施羅德Keith Wade：環球增長動力放緩 木星資管Arevalo：新興市場債券吸引 2022/01/04 木星資管Arevalo：新興市場債券吸引 疫情 中國 經濟 美國 通脹 債券 加息 新興市場 中國市場 縮表