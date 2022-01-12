木星資管：央行面臨政策失誤風險

通脹上升施予央行較預期提早加息的壓力。木星資產管理債券策略主管Ariel Bezalel表示，全球經濟增長在2022年面臨一連串不利因素。

通脹為消費者帶來壓力

目前通脹持續上升，但對於消費者而言，我們堅

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