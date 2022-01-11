英派對門連環爆 低級錯誤動搖相位 國際 21:59 2022/01/11 分享： 英國政治人物於封城期間聚會的事件接二連三，上月爆出的的首相府花園派對門事件，約翰遜（Boris Johnson）強調是工作會議，沒有違規，又稱傳媒不專注於專注報道Omicron疫情及疫苗等正事，大肆報道派對門是不務正業，奇論言猶在耳，即再爆出勁的派對醜聞。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 洋品牌遭抵制之際 國貨能否取而代之？ 2022/01/07 洋品牌遭抵制之際 國貨能否取而代之？ 遏止疫情最大功臣 第一針新冠疫苗由來 2022/01/07 遏止疫情最大功臣 第一針新冠疫苗由來 美歐縮短隔離期 譜寫與病毒共存新一章 2022/01/05 美歐縮短隔離期 譜寫與病毒共存新一章 美抗疫「躺平」 儲局放心收水 2022/01/10 美抗疫「躺平」 儲局放心收水 糧食價格升不停 卻恐高處未算高 2022/01/09 糧食價格升不停 卻恐高處未算高 你可能感興趣 洋品牌遭抵制之際 國貨能否取而代之？ 09:00 2022/01/07 洋品牌遭抵制之際 國貨能否取而代之？ 遏止疫情最大功臣 第一針新冠疫苗由來 18:31 2022/01/07 遏止疫情最大功臣 第一針新冠疫苗由來 美歐縮短隔離期 譜寫與病毒共存新一章 19:37 2022/01/05 美歐縮短隔離期 譜寫與病毒共存新一章 最新專欄文章 國金札記 - Omicron來勢洶無阻儲局更鷹派 今日 Omicron來勢洶無阻儲局更鷹派 美抗疫「躺平」 儲局放心收水 2022/01/10 美抗疫「躺平」 儲局放心收水 國金札記 - 糧價升不停 高處未算高 2022/01/10 糧價升不停 高處未算高 糧食價格升不停 卻恐高處未算高 2022/01/09 糧食價格升不停 卻恐高處未算高 國金札記 - 科技欺詐迷惑公眾 矽谷文化「加持」 2022/01/07 科技欺詐迷惑公眾 矽谷文化「加持」 政治 疫情 醜聞 英國 約翰遜 脫歐 選舉