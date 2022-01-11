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英派對門連環爆 低級錯誤動搖相位

國際 21:59 2022/01/11

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英國政治人物於封城期間聚會的事件接二連三，上月爆出的的首相府花園派對門事件，約翰遜（Boris Johnson）強調是工作會議，沒有違規，又稱傳媒不專注於專注報道Omicron疫情及疫苗等正事，大肆報道派對門是不務正業，奇論言猶在耳，即再爆出勁的派對醜聞。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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