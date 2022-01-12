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【車股追蹤】增庫存 缺芯改善 車股有運行（附股份推介）（第二版）

研究報告 16:45 2022/01/12

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新能源車板塊在2021年以贏家姿態跑出，近期板塊表現隨港股反覆，2022年能否繼續「贏家姿態」？本篇將為各位尋找答案。

從近期看，缺芯程度似逐步緩解，整車行業進入復甦階段。隨着逐步好轉，行業將進入增加庫存階段，行業相關的公司有望受益 。華安證券預計2022年國內汽車市場銷量增速在8%至10%。而新能源汽車車型逐步豐富，有望保持較高景氣度 ，華安證券料2022年國內新能源汽車銷量有望突破500萬輛 ，建議關注自主品牌整車企業，並推薦了一些股票。


中長期來看商業模式重塑下，車企的盈利水準與想像空間邊際向上，行業估值體系由傳統製造業向「平台+軟體」型企業轉移，變革初期的高估值具備合理性。自主品牌在終端硬體的銷量上快速突破，並在以自動駕駛為主的軟體層面儲備豐富，有望在行業變革中充分享受紅利，因此建議關注自主品牌整車企業。

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欄名 : 券商有路捉

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