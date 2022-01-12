恒指周二雖然錄得跌幅，收報23739點，微跌7點，但整體已算不俗，科技股偏穩，其他板塊亦個別有上升。

整體部署不變 續吼價殘強股

基建及醫藥相關股有資金流入，基建類股即使無升，要跌的也相對溫和，而醫藥股則

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