港股的考驗時間 名家專區 2022/01/12 分享： 恒指周二雖然錄得跌幅，收報23739點，微跌7點，但整體已算不俗，科技股偏穩，其他板塊亦個別有上升。 整體部署不變 續吼價殘強股 基建及醫藥相關股有資金流入，基建類股即使無升，要跌的也相對溫和，而醫藥股則 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 梁耀康 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 小雙底下出擊部署 2022/01/11 小雙底下出擊部署 交易講場 - 阿里美股期權 陷「狂賭之淵」？ 2022/01/10 阿里美股期權 陷「狂賭之淵」？ 交易講場 - Omicron傳播力強 威脅內地經濟消費 2022/01/08 Omicron傳播力強 威脅內地經濟消費 交易講場 - 提早加息嚇壞人 2022/01/07 提早加息嚇壞人 交易講場 - 多重衝擊 港股恐再尋底 2022/01/06 多重衝擊 港股恐再尋底 港股 美股 止蝕 板塊 新能源 醫藥股 煤 撈底 藥明生物（02269） 華潤電力（00836）