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港股的考驗時間

名家專區 2022/01/12

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恒指周二雖然錄得跌幅，收報23739點，微跌7點，但整體已算不俗，科技股偏穩，其他板塊亦個別有上升。

整體部署不變 續吼價殘強股

基建及醫藥相關股有資金流入，基建類股即使無升，要跌的也相對溫和，而醫藥股則

...

撰文 : 梁耀康

欄名 : 交易講場

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港股 美股 止蝕 板塊 新能源 醫藥股 撈底 藥明生物（02269） 華潤電力（00836）

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