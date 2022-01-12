抗疫基金縮水 議員冀預算案「放水」增援 名家專區 2022/01/12 分享： 特首林鄭月娥昨日公布將推出「防疫抗疫基金5.0」，但資助金額將較上一輪的64億元，縮水至只有約40多億元。據知，一眾政黨已準備向財爺陳茂波爭取，在下月的《財政預算案》中，「放水」增援。 倡推措施 助手停 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 第5輪抗疫基金 業界盼春節前發放 今日 第5輪抗疫基金 業界盼春節前發放 你可能感興趣 第5輪抗疫基金 業界盼春節前發放 今日 01:00 第5輪抗疫基金 業界盼春節前發放 最新專欄文章 有政戲 - 預算案下月出台 會否再派消費券？ 2022/01/11 預算案下月出台 會否再派消費券？ 有政戲 - 特首選戰延開打 最快月底有眉目 2022/01/10 特首選戰延開打 最快月底有眉目 有政戲 - 林鄭點名徐英偉 背後有何考量 2022/01/07 林鄭點名徐英偉 背後有何考量 有政戲 - 夏寶龍南下 中央為立會工作定位 2022/01/06 夏寶龍南下 中央為立會工作定位 有政戲 - 林鄭下周公布改組 預告連任政綱？ 2022/01/05 林鄭下周公布改組 預告連任政綱？ 疫情 香港 經濟 零售 行業 林鄭月娥 就業 基金 運輸 陳茂波