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抗疫基金縮水 議員冀預算案「放水」增援

名家專區 2022/01/12

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特首林鄭月娥昨日公布將推出「防疫抗疫基金5.0」，但資助金額將較上一輪的64億元，縮水至只有約40多億元。據知，一眾政黨已準備向財爺陳茂波爭取，在下月的《財政預算案》中，「放水」增援。

倡推措施 助手停

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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