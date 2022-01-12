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半導體銷售商盈利激增!

名家專區 02:30 2022/01/12

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美股早一晚尾市收復大部分失地，弱勢的納指更轉跌為升。周二亞太區股市以觀望為主，整體仍略為偏軟，恒指收市微跌八點，上證指數則跌二十八點。黄昏後，歐股出現補升，平均升接近1%，美股開市後榮辱互見，納指續有

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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