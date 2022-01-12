半導體銷售商盈利激增! 名家專區 02:30 2022/01/12 分享： 美股早一晚尾市收復大部分失地，弱勢的納指更轉跌為升。周二亞太區股市以觀望為主，整體仍略為偏軟，恒指收市微跌八點，上證指數則跌二十八點。黄昏後，歐股出現補升，平均升接近1%，美股開市後榮辱互見，納指續有 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 內房股誰可跑出? 2022/01/11 內房股誰可跑出? 投資坐標 - 「大哥股」持續回購有理! 2022/01/07 「大哥股」持續回購有理! 投資坐標 - 2022年首選招商局商業房託 2022/01/05 2022年首選招商局商業房託 投資坐標 - 接近十厘息的「候選好股」! 2022/01/04 接近十厘息的「候選好股」! 投資坐標 - 智能供電全球所需! 2021/12/31 智能供電全球所需! 疫情 A股 招商局商業房託（01503） 龍湖集團（00960） 世茂集團（00813） 騰訊控股（00700） 敘福樓集團（01978） 稻香控股（00573） 時捷集團（01184） 鮑威爾