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【解讀發言】鮑威爾言論加息火上未加油 港股短綫升勢有餘未盡

名家專區 10:52 2022/01/12

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聯儲局主席鮑威爾昨在國會聽證會上，基本維持12月會議紀錄顯示儲局在貨幣政策上轉鷹取態，但發言未有為加息縮表憂慮火上加油，投資者吁一口氣，美股低位全綫急彈。港股新一年跟升不跟跌，今早由重磅科技股領漲，恒指升逾400點，一舉衝越24000關及50天綫初步阻力。

5大科技藍籌ATMXJ全綫上漲，當中受第二上市中概股京東 （09618） 最多勁彈近一成，美團 （03690） 亦大漲近8%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 及小米 （01810） 同升約3%。惟獨內地今早公布12月CPI增長低於預期，再令市場借內地經濟動力及消費需求減弱的憂慮為借口，重磅內銀、內險股現回吐，略為限制港股升幅。

了解港美股市強反彈動力前，必先解讀為何鮑威爾言論利好，支持美國科技股納指昨急彈1.4%，並為本港科技股提供急彈動力。事實上，鮑威爾基本上是延續儲局12月會議後轉鷹立場，指出美國經濟已無需再依賴緊急支持措施，但未有正面觸及「縮表」問題，未有為投資界對加息與縮表同時實行的憂慮火上加油。其發言重點如下：

-儲局正準備加息，美國經濟無需再依賴緊急支持

-高通脹對經濟全面復甦構成「嚴重威脅」

-對供應鏈樽頸今年得以紓緩，拉低通脹前景樂觀

-惟若通脹再加劇，儲局將不惜以更多加息行動刹停通脹

鮑威爾發言未再加深市場憂慮，美國10年債息由日前逾1.8%近兩年高位連日回落、美滙指數亦稍回至95.6水平。惟利率期貨市場反映，3月加息機會與高企於逾七成半超高水平，加息預期未有降温。

簡言之，鮑威爾在維持儲局鷹派立場的同時，未有加添投資市場憂慮，美股新年開局大跌後，終吁一氣，相信亦促使部份短綫炒家回補空倉。但既然加息預期持續.....

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欄名 : 大市拆局

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