【收復失地】2022年要睇3個大數據　第一版

2022年疫情後時代，全球持續受新型變種病毒洗禮，市場前瞻性變得模糊。回顧上年市況，港美兩股表現兩極化，恒指熊冠全球，美股卻不斷破頂，相信許多投資者今年部署都偏保守，以收復上年失地為目標。如想今年穩中求勝，洞悉投資先機，就要留意3大基於經濟數據的走勢預測。

整體走勢先苦後甜

2022上半年，市場仍將受聯儲局的政策影響，由2020年至今，可見當局政策利率維持接近零，反映今年低息環境將持續，現金放銀行所賺利息幾乎接近零。惟現時聯儲局鷹派上場，進一步推動美國債息向上，10年國債息口突破1.7厘，創新歷史高位，2年國債息口亦於過去幾月由零升至現時80點子，升幅上半年有望持續。

到下半年，鑒於聯儲局早已宣布加息時間表（於2023年前預期加息至約1.5%或1.6%）、加上通脹會回落及美國中期大選，預期聯儲局將轉由鴿派上場，如投資者安然渡過上半年的話，下半年預期將較為輕鬆。

下版將分析上述的3大走勢

撰文：智能資產管理平台StashAway香港區董事總經理兼集團投資副總監梁穎瑩

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