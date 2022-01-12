【收復失地】2022年要睇3個大數據　第二版

2022年疫情後時代，全球持續受新型變種病毒洗禮，市場前瞻性變得模糊。回顧上年市況，港美兩股表現兩極化，恒指熊冠全球，美股卻不斷破頂，相信許多投資者今年部署都偏保守，以收復上年失地為目標。如想今年穩中求勝，洞悉投資先機，就要留意3大基於經濟數據的走勢預測。

整體走勢先苦後甜

2022上半年，市場仍將受聯儲局的政策影響，由2020年至今，可見當局政策利率維持接近零，反映今年低息環境將持續，現金放銀行所賺利息幾乎接近零。惟現時聯儲局鷹派上場，進一步推動美國債息向上，10年國債息口突破1.7厘，創新歷史高位，2年國債息口亦於過去幾月由零升至現時80點子，升幅上半年有望持續。

到下半年，鑒於聯儲局早已宣布加息時間表（於2023年前預期加息至約1.5%或1.6%）、加上通脹會回落及美國中期大選，預期聯儲局將轉由鴿派上場，如投資者安然渡過上半年的話，下半年預期將較為輕鬆。

時移世易 Web3.0時代已到

步入2022，揮別｢財務自由｣或｢伸手黨｣等關鍵詞，市場目光早已移至｢人工智能｣、｢元宇宙｣或｢加密貨幣｣等不可錯過的概念，現時全球更已踏入Web3.0時代。

回顧Web1.0時代（2005前），網絡亦只供瀏覽（如Yahoo新聞），當時最大新的企業就是提供新聞資訊的公司。往後發展至Web2.0（2005年至今），網絡除瀏覽功能外，用戶亦可體驗創作（發佈）功能，所以現時為止，最大型兼估值相對較高的公司就是Facebook或YouTube等企業。

進入Web3.0時代，網絡被改稱為虛擬世界，用戶除了可體驗瀏覽及創作功能外，甚至於虛擬世界（如Sandbox或Decentraland）中具擁有權，即用戶可自己擁有該平台，甚至直接決定平台的模樣。

投資上的啟示，Web2.0時代的科技龍頭企業如Facebook或Google將受到挑戰，想於Web3.0時代繼續鶴立雞群的話，其經營模式預期於未來或許會有變動，投資者有意的話不妨多加留意。

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撰文：智能資產管理平台StashAway香港區董事總經理兼集團投資副總監梁穎瑩

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