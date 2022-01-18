【新能源車】利好因素逐個數（不斷更新） 研究報告 11:47 2022/01/18 分享： 汽車板塊隨港股強勢反攻，升幅介乎3%至9%。繼2021年大放異彩後,2022年在中國的雙碳目標（2030碳達峰，2060碳中和）下，能否再下一城？本文將為各位尋找答案。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【解讀發言】鮑威爾言論稍緩縮表憂慮 港股即飆逾600點未升完?（第三版） 2022/01/12 【解讀發言】鮑威爾言論稍緩縮表憂慮 港股即飆逾600點未升完?（第三版） 【謎底揭曉】香港小輪鹹魚翻生 「四叔」有好消息？（第四版） 2022/01/13 【謎底揭曉】香港小輪鹹魚翻生 「四叔」有好消息？（第四版） 【收復失地】2022年要睇3個大數據 第二版 2022/01/12 【收復失地】2022年要睇3個大數據 第二版 你可能感興趣 【解讀發言】鮑威爾言論稍緩縮表憂慮 港股即飆逾600點未升完?（第三版） 18:59 2022/01/12 【解讀發言】鮑威爾言論稍緩縮表憂慮 港股即飆逾600點未升完?（第三版） 【謎底揭曉】香港小輪鹹魚翻生 「四叔」有好消息？（第四版） 21:45 2022/01/13 【謎底揭曉】香港小輪鹹魚翻生 「四叔」有好消息？（第四版） 【收復失地】2022年要睇3個大數據 第二版 14:15 2022/01/12 【收復失地】2022年要睇3個大數據 第二版 最新專欄文章 【內需股機遇】冬奧+國潮+盈喜 3大優勢於一身的內需股機遇（附券商目標價） 今日 【內需股機遇】冬奧+國潮+盈喜 3大優勢於一身的內需股機遇（附券商目標價） 【開年出招】人行「減息」券商點評逐個數（第三版） 2022/01/17 【開年出招】人行「減息」券商點評逐個數（第三版） 【高息內房】龍湖變相8厘息 債務風險低 短炒有機長揸有利 2022/01/17 【高息內房】龍湖變相8厘息 債務風險低 短炒有機長揸有利 【黑天鵝】投資大師韋恩（Byron Wien）︰2022年10大黑天鵝（第二版） 2022/01/17 【黑天鵝】投資大師韋恩（Byron Wien）︰2022年10大黑天鵝（第二版） 【冬奧機遇】冬奧受惠股一文看清（不斷更新） 2022/01/17 【冬奧機遇】冬奧受惠股一文看清（不斷更新） 中國市場 大行報告 市場動向 碳中和 汽車 新能源 吉利汽車（00175） 比亞迪股份（01211） 美國 中國