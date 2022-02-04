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【新能源車】補貼減 加價潮來到 新能源車利好因素逐個數（不斷更新）

研究報告 13:55 2022/02/04

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汽車板塊隨港股強勢反攻，升幅介乎3%至9%。繼2021年大放異彩後,2022年在中國的雙碳目標（2030碳達峰，2060碳中和）下，能否再下一城？本文將為各位尋找答案。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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