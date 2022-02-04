【新能源車】補貼減 加價潮來到 新能源車利好因素逐個數（不斷更新） 研究報告 13:55 2022/02/04 分享： 汽車板塊隨港股強勢反攻，升幅介乎3%至9%。繼2021年大放異彩後,2022年在中國的雙碳目標（2030碳達峰，2060碳中和）下，能否再下一城？本文將為各位尋找答案。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【解讀發言】鮑威爾言論稍緩縮表憂慮 港股即飆逾600點未升完?（第三版） 2022/01/12 【解讀發言】鮑威爾言論稍緩縮表憂慮 港股即飆逾600點未升完?（第三版） 【謎底揭曉】香港小輪鹹魚翻生 「四叔」有好消息？（第四版） 2022/01/13 【謎底揭曉】香港小輪鹹魚翻生 「四叔」有好消息？（第四版） 【收復失地】2022年要睇3個大數據 第二版 2022/01/12 【收復失地】2022年要睇3個大數據 第二版 你可能感興趣 【解讀發言】鮑威爾言論稍緩縮表憂慮 港股即飆逾600點未升完?（第三版） 18:59 2022/01/12 【解讀發言】鮑威爾言論稍緩縮表憂慮 港股即飆逾600點未升完?（第三版） 【謎底揭曉】香港小輪鹹魚翻生 「四叔」有好消息？（第四版） 21:45 2022/01/13 【謎底揭曉】香港小輪鹹魚翻生 「四叔」有好消息？（第四版） 【收復失地】2022年要睇3個大數據 第二版 14:15 2022/01/12 【收復失地】2022年要睇3個大數據 第二版 最新專欄文章 【券商有路捉】摩根士丹利：虎年不要錯過的三個關鍵主題 今日 【券商有路捉】摩根士丹利：虎年不要錯過的三個關鍵主題 【內需股機遇】冬奧+國潮+盈喜 3大優勢於一身的內需股機遇（附券商目標價） 今日 【內需股機遇】冬奧+國潮+盈喜 3大優勢於一身的內需股機遇（附券商目標價） 【股運亨通】機械行業 虎年尋寶（附股票推介） 今日 【股運亨通】機械行業 虎年尋寶（附股票推介） 【冬奧機遇】冬奧受惠股一文看清（不斷更新） 2022/02/04 【冬奧機遇】冬奧受惠股一文看清（不斷更新） 【極殘國策股】3倍PE 5厘息 中國中鐵就係咁筍 2022/01/31 【極殘國策股】3倍PE 5厘息 中國中鐵就係咁筍 中國市場 大行報告 市場動向 碳中和 汽車 新能源 吉利汽車（00175） 比亞迪股份（01211） 美國 中國