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【車股狂颷】利好因素逐個數（不斷更新）

研究報告 15:08 2022/01/12

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汽車板塊隨港股強勢反攻，升幅介乎3%至9%。繼2021年大放異彩後,2022年在中國的雙碳目標（2030碳達峰，2060碳中和）下，能否再下一城？本文將為各位尋找答案。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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