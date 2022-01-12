【車股狂颷】利好因素逐個數（不斷更新） 研究報告 15:08 2022/01/12 分享： 汽車板塊隨港股強勢反攻，升幅介乎3%至9%。繼2021年大放異彩後,2022年在中國的雙碳目標（2030碳達峰，2060碳中和）下，能否再下一城？本文將為各位尋找答案。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【解讀發言】鮑威爾言論加息火上未加油 港股即飆500點未升完?（第二版） 今日 【解讀發言】鮑威爾言論加息火上未加油 港股即飆500點未升完?（第二版） 【炒私有化】香港小輪鹹魚翻生 「四叔」有好消息？（第二版） 今日 【炒私有化】香港小輪鹹魚翻生 「四叔」有好消息？（第二版） 【收復失地】2022年要睇3個大數據 第二版 今日 【收復失地】2022年要睇3個大數據 第二版 你可能感興趣 【解讀發言】鮑威爾言論加息火上未加油 港股即飆500點未升完?（第二版） 今日 12:22 【解讀發言】鮑威爾言論加息火上未加油 港股即飆500點未升完?（第二版） 【炒私有化】香港小輪鹹魚翻生 「四叔」有好消息？（第二版） 今日 13:25 【炒私有化】香港小輪鹹魚翻生 「四叔」有好消息？（第二版） 【收復失地】2022年要睇3個大數據 第二版 今日 14:15 【收復失地】2022年要睇3個大數據 第二版 最新專欄文章 冬奧受惠股一文看清（不斷更新） 今日 冬奧受惠股一文看清（不斷更新） 【技術突破】最多大行首選的藍籌科技股 今日 【技術突破】最多大行首選的藍籌科技股 【博反彈攻略】大摩早捉中 美團反彈勁過騰訊同阿里巴巴 今日 【博反彈攻略】大摩早捉中 美團反彈勁過騰訊同阿里巴巴 【翻身板塊追蹤】報復式反彈VS真轉勢？（附大摩目標價）（第三版） 今日 【翻身板塊追蹤】報復式反彈VS真轉勢？（附大摩目標價）（第三版） 【車股追蹤】增庫存 缺芯改善 車股有運行（附股份推介） 今日 【車股追蹤】增庫存 缺芯改善 車股有運行（附股份推介） 中國市場 大行報告 市場動向 碳中和 汽車 新能源 吉利汽車（00175） 比亞迪股份（01211） 美國 中國