新能源車訊息一文看清（不斷更新）

中國為求達至雙碳目標（2030碳達峰，2060碳中和），近年不遺餘力地扶持國內新能源車企業，現時龍頭企業在技術、市場份額皆媲美國際品牌，行業發展蓬勃，本文將持續更新有關訊息。

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1月12日：

汽車板塊利好，截至1月12日下午1時：

小鵬汽車－W （09868） 報182.8元，升9.1%

比亞迪股份 （01211） 報252.8元，升4.8%

理想汽車－W （02015） 報118.3元，升8.7%

吉利汽車 （00175） 報19.6元，升3.7%

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（持續更新）

編輯：陳文政