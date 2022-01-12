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新能源車訊息一文看清（不斷更新）

研究報告 13:25 2022/01/12

分享：

中國為求達至雙碳目標（2030碳達峰，2060碳中和），近年不遺餘力地扶持國內新能源車企業，現時龍頭企業在技術、市場份額皆媲美國際品牌，行業發展蓬勃，本文將持續更新有關訊息。

專訪「基金教父」雷賢達 談新一年部署 詳見：【下一頁

1月12日：

汽車板塊利好，截至1月12日下午1時：

小鵬汽車－W （09868） 報182.8元，升9.1%

比亞迪股份 （01211） 報252.8元，升4.8%

理想汽車－W （02015） 報118.3元，升8.7%

吉利汽車 （00175） 報19.6元，升3.7%

【等撈板塊】補貼削減影響微 新能源車股2022年續有好成績， 詳見：【下一頁

    點擊圖片放大
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2022年hket電子書系列：《2022年收息全攻略》系列第一冊《本地熱門收息股》已經登場了，訂戶可登入瀏覽，詳見：【下一頁

【訂戶專享】想快人一步，穩奪先機，財「息」雙收，立即閱覽獨家電子書《2022收息全攻略系列》：下一頁

（持續更新）

編輯：陳文政

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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