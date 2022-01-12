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【三高一強】中金王漢鋒捕捉 產業升級趨勢

研究報告 18:07 2022/01/12

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中金公司首席宏觀策略師王漢鋒表示，海外資金的投資意欲正從消費轉向製造業。他稱，以往海外資金購入A股時選擇消費類別公司，但2021年隨着新能源製造業強大起來，海外資金提升投資製造業龍頭公司的興趣。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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