【三高一強】中金王漢鋒捕捉 產業升級趨勢 研究報告 18:07 2022/01/12 分享： 中金公司首席宏觀策略師王漢鋒表示，海外資金的投資意欲正從消費轉向製造業。他稱，以往海外資金購入A股時選擇消費類別公司，但2021年隨着新能源製造業強大起來，海外資金提升投資製造業龍頭公司的興趣。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 冬奧受惠股一文看清（不斷更新） 今日 冬奧受惠股一文看清（不斷更新） 【車股狂颷】利好因素逐個數（不斷更新） 今日 【車股狂颷】利好因素逐個數（不斷更新） 【技術突破】最多大行首選的藍籌科技股 今日 【技術突破】最多大行首選的藍籌科技股 【車股追蹤】增庫存 缺芯改善 車股有運行（附股份推介）（第二版） 今日 【車股追蹤】增庫存 缺芯改善 車股有運行（附股份推介）（第二版） 你可能感興趣 冬奧受惠股一文看清（不斷更新） 今日 14:33 冬奧受惠股一文看清（不斷更新） 【車股狂颷】利好因素逐個數（不斷更新） 今日 16:20 【車股狂颷】利好因素逐個數（不斷更新） 【技術突破】最多大行首選的藍籌科技股 今日 14:06 【技術突破】最多大行首選的藍籌科技股 最新專欄文章 【車股追蹤】增庫存 缺芯改善 車股有運行（附股份推介）（第二版） 今日 【車股追蹤】增庫存 缺芯改善 車股有運行（附股份推介）（第二版） 【車股狂颷】利好因素逐個數（不斷更新） 今日 【車股狂颷】利好因素逐個數（不斷更新） 【博反彈攻略】大摩早捉中 美團反彈勁過騰訊同阿里巴巴 今日 【博反彈攻略】大摩早捉中 美團反彈勁過騰訊同阿里巴巴 冬奧受惠股一文看清（不斷更新） 今日 冬奧受惠股一文看清（不斷更新） 【技術突破】最多大行首選的藍籌科技股 今日 【技術突破】最多大行首選的藍籌科技股 市場動向 中國市場 大行報告 新能源 經濟 財富及資產管理 指數 GDP 中國