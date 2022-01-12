【經濟轉型】從「三低一弱」轉向「三高一強」中金王漢鋒：抓緊中國製造業3大趨勢 研究報告 16:17 2022/01/12 分享： 中金公司首席宏觀策略師王漢鋒表示，海外資金的投資意欲正從消費轉向製造業。他稱，以往海外資金購入A股時選擇消費類別公司，但2021年隨着新能源製造業強大起來，海外資金提升投資製造業龍頭公司的興趣。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 冬奧受惠股一文看清（不斷更新） 今日 冬奧受惠股一文看清（不斷更新） 【車股狂颷】利好因素逐個數（不斷更新） 今日 【車股狂颷】利好因素逐個數（不斷更新） 【技術突破】最多大行首選的藍籌科技股 今日 【技術突破】最多大行首選的藍籌科技股 【車股追蹤】增庫存 缺芯改善 車股有運行（附股份推介） 今日 【車股追蹤】增庫存 缺芯改善 車股有運行（附股份推介） 你可能感興趣 冬奧受惠股一文看清（不斷更新） 今日 14:33 冬奧受惠股一文看清（不斷更新） 【車股狂颷】利好因素逐個數（不斷更新） 今日 16:20 【車股狂颷】利好因素逐個數（不斷更新） 【技術突破】最多大行首選的藍籌科技股 今日 14:06 【技術突破】最多大行首選的藍籌科技股 最新專欄文章 【車股狂颷】利好因素逐個數（不斷更新） 今日 【車股狂颷】利好因素逐個數（不斷更新） 【博反彈攻略】大摩早捉中 美團反彈勁過騰訊同阿里巴巴 今日 【博反彈攻略】大摩早捉中 美團反彈勁過騰訊同阿里巴巴 冬奧受惠股一文看清（不斷更新） 今日 冬奧受惠股一文看清（不斷更新） 【技術突破】最多大行首選的藍籌科技股 今日 【技術突破】最多大行首選的藍籌科技股 【翻身板塊追蹤】報復式反彈VS真轉勢？（附大摩目標價）（第三版） 今日 【翻身板塊追蹤】報復式反彈VS真轉勢？（附大摩目標價）（第三版） 市場動向 中國市場 大行報告 新能源 經濟 財富及資產管理 指數 GDP 中國