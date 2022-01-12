【板塊攻略】食正「雙碳」概念 光伏需求續攀升 研究報告 17:58 2022/01/12 分享： 內地的環保目標，「碳達峰」與「碳中和」概念，令光伏行業的前景續獲看好。大行大和預期2022年光伏市場續增長，預期2022年全球太陽能需求預期為210至230吉瓦（GW），按年增長27%至39%。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【內地高息股】內銀股2022年發力 「讓利」無有怕（附推薦股名單） 2022/01/11 【內地高息股】內銀股2022年發力 「讓利」無有怕（附推薦股名單） 【2022經濟展望】盤點全球經濟風險 2022/01/07 【2022經濟展望】盤點全球經濟風險 【港股1月策略】港股「春季躁動」光大證券薦3大主題（附推薦股名單） 2022/01/07 【港股1月策略】港股「春季躁動」光大證券薦3大主題（附推薦股名單） 【磨底期】內房銷售仍弱 首季迎美元債到期高峰（第二版） 2022/01/06 【磨底期】內房銷售仍弱 首季迎美元債到期高峰（第二版） 【AI第一股】翻倍啓示 臨戰AI大時代 2022/01/05 【AI第一股】翻倍啓示 臨戰AI大時代 碳中和 太陽能 福萊特玻璃（06865） 板塊 中國