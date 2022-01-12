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【板塊攻略】食正「雙碳」概念  光伏需求續攀升

研究報告 17:58 2022/01/12

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內地的環保目標，「碳達峰」與「碳中和」概念，令光伏行業的前景續獲看好。大行大和預期2022年光伏市場續增長，預期2022年全球太陽能需求預期為210至230吉瓦（GW），按年增長27%至39%。

...

欄名 : 大行有路捉

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