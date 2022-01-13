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【美股趨勢】黃國英：Reopening主題跑贏宅經濟股

財金猛人追蹤 18:08 2022/01/13

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人稱「英SIR」、豐盛金融資產管理董事黃國英在接受《投資理財周刊》專訪時表示：

「今年有幾個主題值得留意，其中一個就係Reopening主題，疫情已經持續咗差唔多2年，Omicron變種病毒都已經阻止唔到大家對疫情就快結束，或是轉變為流行病嘅預期，投資者會減少focus在宅經濟股上面。 」

想睇更多黃國英的見解，可點擊下圖。

    點擊圖片放大
    +2

黃國英指出，從宅經濟最大受惠股如Zoom（美：ZM）近日走勢便知，市場目光已經轉向Reopening主題股......

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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