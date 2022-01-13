【搶派高息】高處未算高 21厘息 騰訊 中海油等6股鬥高息

搶高息吸客，多數出現在銀行定存的新聞上，2022年這股高息之風似乎也瀰漫至本港上市公司，2022年大家對高息股的定議，恐怕要刷新認知了。息率7厘是高息，息率10厘是超高息，那麼息率高逾20厘又是何等級別？是的，本篇介紹的高息股中，就有逾20厘息的公司，閃閃大家的眼球。

當然這些超超超超高息股，當中有會有個重要成份叫「特別息」，繼騰訊 （00700） 、安踏 （02020） 之後，同屬藍籌股的中海油 （09988） 也表示派發特別股息，愈來愈多企業增加派息，響應「共同富裕」政策。投資者都想知道，還有哪些企業有機會派發特別股息？現金充裕、盈利豐收的企業最大機會，當中包括航運股和石油股。

航運股當中，東方海外 （00316） 、中遠海控 （01919） 、海豐國際 （01308） 有機會派發特別股息。至於石油股，剛於昨日收市後發布盈喜的中石油 （00857） 最有機會派發特別股息。

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