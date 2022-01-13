中興促增長 要靠新能車 名家專區 2022/01/13 分享： 國企指數「小寒」後五連升兼五連陽，昨日升破50天綫，關鍵位周綫保歷加通道中軸。而中興通訊（00763）連升後暫以旗形整固，公司進軍新能源汽車系統，以及布局元宇宙，有助未來盈利增長可以超預期。 中興通訊去 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【港股轉勢】恒指國指受制下降軌 逆轉睇中軸（第四版） 2022/01/12 【港股轉勢】恒指國指受制下降軌 逆轉睇中軸（第四版） 中字股實力談 - 光環被低估 6厘息吸引 2022/01/08 光環被低估 6厘息吸引 中字股實力談 - 【築底尋底】A股中期走樣港股尋底格局（第四版） 2022/01/07 【築底尋底】A股中期走樣港股尋底格局（第四版） 中字股實力談 - 北京控股回購 估值有望提升 2022/01/07 北京控股回購 估值有望提升 中字股實力談 - 【人仔貶值？】A股一浪低於一浪 官媒事先張揚貶值（第四版） 2022/01/06 【人仔貶值？】A股一浪低於一浪 官媒事先張揚貶值（第四版） 恒生中國企業指數 每股盈利 每股資產淨值 元宇宙 中興通訊（00763） 新能源 人民幣 板塊