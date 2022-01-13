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中興促增長 要靠新能車

名家專區 2022/01/13

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國企指數「小寒」後五連升兼五連陽，昨日升破50天綫，關鍵位周綫保歷加通道中軸。而中興通訊（00763）連升後暫以旗形整固，公司進軍新能源汽車系統，以及布局元宇宙，有助未來盈利增長可以超預期。

中興通訊去

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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