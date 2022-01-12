挖礦活動拖垮電網 哈薩克亂源另類解讀 國際 21:44 2022/01/12 分享： 哈薩克的流血騷亂，對大部分香港人來講並不切身，關注度有限。可是事件意外觸發漣漪效應，當地中斷互聯網應對示威浪潮，令全球比特幣算力急跌近一成，觸發幣價新一波跌浪，也引起一些幣圈人士的討論，從加密幣的另類角度解讀事件。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 英派對門連環爆 低級錯誤動搖相位 2022/01/11 英派對門連環爆 低級錯誤動搖相位 美抗疫「躺平」 儲局放心收水 2022/01/10 美抗疫「躺平」 儲局放心收水 糧食價格升不停 卻恐高處未算高 2022/01/09 糧食價格升不停 卻恐高處未算高 創新、騙局只差一綫 難分真與假 2022/01/06 創新、騙局只差一綫 難分真與假 洋品牌遭抵制之際 國貨能否取而代之？ 2022/01/07 洋品牌遭抵制之際 國貨能否取而代之？ 你可能感興趣 英派對門連環爆 低級錯誤動搖相位 21:59 2022/01/11 英派對門連環爆 低級錯誤動搖相位 美抗疫「躺平」 儲局放心收水 22:39 2022/01/10 美抗疫「躺平」 儲局放心收水 糧食價格升不停 卻恐高處未算高 22:21 2022/01/09 糧食價格升不停 卻恐高處未算高 最新專欄文章 國金札記 - 英派對門連環爆 低級錯誤動搖相位 今日 英派對門連環爆 低級錯誤動搖相位 英派對門連環爆 低級錯誤動搖相位 2022/01/11 英派對門連環爆 低級錯誤動搖相位 國金札記 - Omicron來勢洶無阻儲局更鷹派 2022/01/11 Omicron來勢洶無阻儲局更鷹派 美抗疫「躺平」 儲局放心收水 2022/01/10 美抗疫「躺平」 儲局放心收水 國金札記 - 糧價升不停 高處未算高 2022/01/10 糧價升不停 高處未算高 經濟 政治 比特幣 天然氣 石油 電力 請願示威 哈薩克斯坦 歐洲 貪腐