挖礦活動拖垮電網 哈薩克亂源另類解讀

哈薩克的流血騷亂，對大部分香港人來講並不切身，關注度有限。可是事件意外觸發漣漪效應，當地中斷互聯網應對示威浪潮，令全球比特幣算力急跌近一成，觸發幣價新一波跌浪，也引起一些幣圈人士的討論，從加密幣的另類角度解讀事件。

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