  • 17°C
香港時間 : 2022113日 (週四) 11:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「共居」前景明朗  基金頻接貨  

名家專區 10:00 2022/01/13

分享：

基金再度吸納酒店，從近日連環錄得成交個案，基金均部署把酒店改作共居，反映住宅租務市場相對穩定，而傳統酒店用途卻受疫情反覆影響，前景欠明朗。

...

欄名 : 樓市分析

相關文章

酒店改裝尋找新商機
2021/10/22
酒店改裝尋找新商機
外資基金「春江鴨」趁低撈酒店 憧憬通關商機？
2021/12/22
外資基金「春江鴨」趁低撈酒店 憧憬通關商機？

你可能感興趣

酒店改裝尋找新商機
16:36 2021/10/22
酒店改裝尋找新商機
外資基金「春江鴨」趁低撈酒店 憧憬通關商機？
17:32 2021/12/22
外資基金「春江鴨」趁低撈酒店 憧憬通關商機？

最新專欄文章

疫情升溫銀行估價保守 置業風險不得不防
2022/01/11
疫情升溫銀行估價保守 置業風險不得不防
政府撤辣細價車位受捧
2022/01/10
政府撤辣細價車位受捧
新冠疫情持續困擾投資市場
2022/01/06
新冠疫情持續困擾投資市場
漸進式按揭 有辣有唔辣
2022/01/05
漸進式按揭 有辣有唔辣
銀行不做納米樓按揭 雷聲大雨點小
2022/01/04
銀行不做納米樓按揭 雷聲大雨點小
疫情 物業 基金 中環 油麻地 紅磡 酒店

上一篇文章

【中海油股價】中海油「包底」派高息有數得計 油價趨升高追仍值博

下一篇文章

林鄭發表「小型施政報告」 連任心迹？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版