「共居」前景明朗 基金頻接貨 名家專區 10:00 2022/01/13 分享： 基金再度吸納酒店，從近日連環錄得成交個案，基金均部署把酒店改作共居，反映住宅租務市場相對穩定，而傳統酒店用途卻受疫情反覆影響，前景欠明朗。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 樓市分析 相關文章 酒店改裝尋找新商機 2021/10/22 酒店改裝尋找新商機 外資基金「春江鴨」趁低撈酒店 憧憬通關商機？ 2021/12/22 外資基金「春江鴨」趁低撈酒店 憧憬通關商機？ 你可能感興趣 酒店改裝尋找新商機 16:36 2021/10/22 酒店改裝尋找新商機 外資基金「春江鴨」趁低撈酒店 憧憬通關商機？ 17:32 2021/12/22 外資基金「春江鴨」趁低撈酒店 憧憬通關商機？ 最新專欄文章 疫情升溫銀行估價保守 置業風險不得不防 2022/01/11 疫情升溫銀行估價保守 置業風險不得不防 政府撤辣細價車位受捧 2022/01/10 政府撤辣細價車位受捧 新冠疫情持續困擾投資市場 2022/01/06 新冠疫情持續困擾投資市場 漸進式按揭 有辣有唔辣 2022/01/05 漸進式按揭 有辣有唔辣 銀行不做納米樓按揭 雷聲大雨點小 2022/01/04 銀行不做納米樓按揭 雷聲大雨點小 疫情 物業 基金 中環 油麻地 紅磡 酒店