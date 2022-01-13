「基金教父」雷賢達：港股今年料現轉角點 名家專區 2022/01/13 分享： 港股慘遭連環洗劫後，近日自低位急速回升。「基金教父」雷賢達在接受專訪時表示：「恒指今年波幅料6,000點，今年大機會出現轉角點。」 在基金界享負盛名的雷賢達，擅於觀察大趨勢及市場走向，他表示：「港股去年 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 周劍琴 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 木星資管：央行面臨政策失誤風險 2022/01/12 木星資管：央行面臨政策失誤風險 普徠仕Murray：2022年十大投資要點 2022/01/11 普徠仕Murray：2022年十大投資要點 瑞銀汪濤：中國次季GDP明顯反彈 2022/01/07 瑞銀汪濤：中國次季GDP明顯反彈 專訪 - 光銀林樵基：內房違約 陸續有來 2022/01/06 光銀林樵基：內房違約 陸續有來 施羅德Keith Wade：環球增長動力放緩 2022/01/05 施羅德Keith Wade：環球增長動力放緩 中國 香港 經濟 港股 股票 恒生指數 基金 美國聯儲局 議息 加息