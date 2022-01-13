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「基金教父」雷賢達：港股今年料現轉角點

名家專區 2022/01/13

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港股慘遭連環洗劫後，近日自低位急速回升。「基金教父」雷賢達在接受專訪時表示：「恒指今年波幅料6,000點，今年大機會出現轉角點。」

在基金界享負盛名的雷賢達，擅於觀察大趨勢及市場走向，他表示：「港股去年

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撰文 : 周劍琴

欄名 : 名家觀點

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