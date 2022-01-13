科技股反擊戰 名家專區 2022/01/13 分享： 科技股大升是周三港股焦點，能夠刺激港股一個因素是美股能夠反彈，特別是科技股，而且近日算是內地監管政策少出台的時間窗口，港股就借勢行一波估值修復行情。恒指昨日能升663點，並以全日高位收市，收報 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 梁耀康 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 港股的考驗時間 2022/01/12 港股的考驗時間 交易講場 - 小雙底下出擊部署 2022/01/11 小雙底下出擊部署 交易講場 - 阿里美股期權 陷「狂賭之淵」？ 2022/01/10 阿里美股期權 陷「狂賭之淵」？ 交易講場 - Omicron傳播力強 威脅內地經濟消費 2022/01/08 Omicron傳播力強 威脅內地經濟消費 交易講場 - 提早加息嚇壞人 2022/01/07 提早加息嚇壞人 港股 美股 買入 騰訊 阿里巴巴 尋底格局 滙豐控股（00005） 騰訊控股（00700） 友邦保險（01299） 小米集團－W（01810）