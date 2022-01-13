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科技股反擊戰

名家專區 2022/01/13

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科技股大升是周三港股焦點，能夠刺激港股一個因素是美股能夠反彈，特別是科技股，而且近日算是內地監管政策少出台的時間窗口，港股就借勢行一波估值修復行情。恒指昨日能升663點，並以全日高位收市，收報

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撰文 : 梁耀康

欄名 : 交易講場

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