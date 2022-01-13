挖礦活動拖垮電網 哈薩克之亂另一面

哈薩克的流血騷亂，意外觸發漣漪效應，當地中斷互聯網應對示威浪潮，令全球比特幣算力急跌近1成，觸發幣價新一波跌浪，也引起一些幣圈人士的討論，從加密幣的另類角度解讀事件。

綜觀傳媒報道，關注點大都放在當地的

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