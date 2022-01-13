挖礦活動拖垮電網 哈薩克之亂另一面 名家專區 2022/01/13 分享： 哈薩克的流血騷亂，意外觸發漣漪效應，當地中斷互聯網應對示威浪潮，令全球比特幣算力急跌近1成，觸發幣價新一波跌浪，也引起一些幣圈人士的討論，從加密幣的另類角度解讀事件。 綜觀傳媒報道，關注點大都放在當地的 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 挖礦活動拖垮電網 哈薩克亂源另類解讀 2022/01/12 挖礦活動拖垮電網 哈薩克亂源另類解讀 國金札記 - 英派對門連環爆 低級錯誤動搖相位 2022/01/12 英派對門連環爆 低級錯誤動搖相位 英派對門連環爆 低級錯誤動搖相位 2022/01/11 英派對門連環爆 低級錯誤動搖相位 國金札記 - Omicron來勢洶無阻儲局更鷹派 2022/01/11 Omicron來勢洶無阻儲局更鷹派 美抗疫「躺平」 儲局放心收水 2022/01/10 美抗疫「躺平」 儲局放心收水 比特幣 用電量 哈薩克斯坦 虛擬貨幣 美元